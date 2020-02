LUBIANA – I guerrieri vichinghi prima di lanciarsi in sanguinose incursioni in tutto il Nord Europa, bevevano una tisana allucinogena a base di giusquamo: è quanto sostengono alcuni scienziati dell’Università di Lubiana in Slovenia. La cultura guerriera del Medioevo scandinavo era segnata da scontri provocati dai norreni con le comunità vicine che spesso comportavano saccheggi.

Erano feroci guerrieri senza armature tradizionali e, secondo gli storici, prima di combattere entravano in uno stato di furia animalesca che si placava al termine della battaglia. Attualmente gli scienziati ritengono che il segreto fosse nascosto negli allucinogeni.

Pianta tossica e velenosa con effetti psicoattivi, il giusquamo aveva il potere di far spogliare nudi i guerrieri che si lanciavano all’attacco. L’allucinogeno sembra rendesse i guerrieri immuni al dolore oltre che a diventare “imprevedibili e molto aggressivi” e far perdere loro “il contatto con la realtà”, secondo i ricercatori.

Karsten Fatur, etnobotanico dell’Università di Lubiana, al Times ha spiegato che i Vichinghi con il giusquiamo preparavano una tisana o lo bevevano con l’alcol o ancora “mischiavano la pianta a grasso animale e strofinavano l’unguento sull’epidermide” per ridurre il dolore. Secondo precedenti teorie, le incredibili abilità dei Vichinghi erano dovute a enormi quantità di alcol, a pazzia o a funghi psichedelici.

Fatur concorda sul fatto che il fungo giustifichi il loro delirio ma ritiene abbia contribuito al “declino” successivo. Nel corso della storia, i soldati hanno assunto delle droghe per migliorare la qualità delle loro performance nei combattimenti, compresi i Romani, le forze statunitensi in Vietnam e la Wehrmacht di Hitler.

Fonte: Daily Mail