E’ stato vinto un jackpot astronomico del Mega Millions. Il biglietto con la combinazione esatta dei numeri è stato venduto in New Jersey, Usa, il montepremi era di 1,13 miliardi di dollari. Al momento non si conosce l’identità del vincitore. I media americani riferiscono che si tratta del primo jackpot dell’anno, l’ultima vincita significativa risale al dicembre dello scorso anno. E’ anche la quinta vincita più grande in assoluto. Secondo le modalità del gioco, il vincitore può ritirare l’intero premio scengliendo di riceverlo in rate, che verranno distribuite nell’arco di 30 anni, o accettare un pagamento forfettario in contanti di 537,5 milioni di dollari, una soluzione immediata, ma che gli consentirebbe di usufruire solo di circa la metà della cifra vinta.

Il Mega Millions si gioca in 45 stati, oltre a Washington e le Isole Vergini Americane. Anche se un nuovo studio ha rilevato che è lo stato del Delaware possiede la percentuale più alta della lotteria rispetto a qualsiasi altro stato degli Stati Uniti. Oltre ai vincitori del Mega Millions, sono stati analizzati anche quelli del Powerball ed è stato rivelato come il Deleware abbia ospitato anche 10 vincitori del Powerball su una popolazione di 989.948 abitanti. Ciò significa che lo stato conta circa 11 vincitori ogni milione di residenti. A seguire c’è il New Hampshire che conta 11 vincitori del Powerball contro una popolazione di 1.377.529 abitanti, ovvero otto vincitori per un milione di residenti. Al terzo posto c’è il Rhode Island che vanta un tasso di vincita di 7,29 vincitori per milione di persone.