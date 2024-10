5 ottobre, sabato nero per i pendolari: 24 ore di sciopero. Ecco gli orari e le fasce di garanzia

Sabato, 5 ottobre, sarà una giornata complicata per i tanti pendolari italiani. Il sindacato OR.S.A. Trasporti ha infatti indetto uno sciopero di 24 ore per il mancato rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri. Gli orari varieranno, come sempre, di città in città.

Ecco gli orari di Milano, Genova, Emilia Romagna, Roma e Napoli

A Milano, questo è l’ultimo aggiornamento, lo sciopero è stato revocato.

A deciderlo lo stesso sindacato Orsa, dopo che il prefetto di Milano Claudio Sbaraglia aveva stabilito la limitazione dell’orario di protesta alla sola fascia serale, dalle 18 alla fine del servizio, per possibili problemi di ordine pubblico collegati a due importanti manifestazioni: la protesta del corteo Pro Palestina in zona Loreto e la partita serale Inter-Torino.

A Genova la fasce di garanzia del servizio bus sono dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30, mentre il personale delle biglietterie e il servizio clienti si fermeranno tutto il turno. Il trasporto provinciale è garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

In Emilia-Romagna, per i servizi di bus e altre attività di competenza Tper lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

A Roma le fasce di garanzia sono per le corse fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Questi invece gli orari di Napoli, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito di ANM:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (segue fasce garanzia bus).

Per la funicolare CENTRALE, venerdì 04 Ottobre ultima corsa ore 23:40. Non è garantito il prolungamento ed è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2.00 del 6 Ottobre.



Metro Linea 1: venerdì 04/10/2024 ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30, da Garibaldi ore 23:42. Sabato 05/10/2024 prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 06/10/24; ultima corsa da piscinola ore 01:20, da Garibaldi ore 01:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.