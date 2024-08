75enne muore colpito da un ramo che si è staccato per il forte vento

Un 75enne di Corleto Monforte, in provincia di Salerno, è morto in un incidente in montagna: l’uomo è stato travolto da un ramo di grosse dimensioni spezzatosi a causa di forti raffiche di vento. A far scattare l’allarme i familiari dell’anziano preoccupati per il mancato rientro a casa. Scattata la macchina dei soccorsi, l’uomo è stato rinvenuto privo di sensi in un terreno di sua proprietà. Inutile il tentativo di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo il suo ritrovamento.

Chi era la vittima

Mario Di Ruberto era molto conosciuto nella zona per la sua esperienza nel taglio degli alberi. La salma è stata trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Qui si è tenuto l’esame autoptico per confermare le abbastanza evidenti cause del decesso. Il sindaco di Corleto Monforte, Filippo Ferraro, e l’Amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio: “Mario Di Ruberto ha trascorso la maggior parte del sua vita lavorativa in montagna ed era un esperto del taglio dei boschi. La morte lo ha colto dove lui amava trascorrere il tempo”.