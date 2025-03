Un ragazzo di 13 anni ha tentato di annegare un gatto affogandolo in una ciotola che conteneva dell’acqua. Il fatto è accaduto in zona Tortaia, ad Arezzo. A segnalare il caso è il Corriere di Arezzo, che riporta la testimonianza di una passante che è riuscita a bloccare il giovane prima che fosse troppo tardi. Non si tratterebbe di un caso isolato, ma sarebbero varie le segnalazioni relative al maltrattamento dei gatti in città.

Il racconto della testimone

“Stavo passeggiando quando ho sentito uno strano miagolio e ho visto questo ragazzino che teneva il gatto come per affogarlo dentro la ciotola dell’acqua”, ha raccontato la donna che ha salvato il micio. “L’animale si divincolava e quando gli ho urlato che cosa stesse facendo, il ragazzino mi ha risposto ‘volevo vedere se galleggiava’ – ha aggiunto -. Per fortuna ha lasciato andare il gatto che si è subito nascosto. È la prima volta che succede un episodio così, anche se quasi due anni fa, proprio dalla stessa zona è sparito nel nulla Grey, il gatto mio e dei vicini che nonostante i tanti appelli e i numerosi articoli sui media locali, non è mai stato ritrovato”.