Un uomo è rimasto ferito oggi a Carvico, in provincia di Bergamo, da una sorta di una fiocina o da una freccia scagliata da una balestra, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. A lanciarla sarebbe stata una persona su un’auto che si è poi allontanata.

L’uomo era con la compagna, rimasta illesa. Le condizioni del ferito, di 59 anni, non sono gravi. I Carabinieri stanno cercando di chiarire se l’episodio è stato un agguato mirato o un episodio casuale. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.