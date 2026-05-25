La delegazione basca della missione della Global Sumud Flotilla è arrivata sabato a Bilbao intorno alle 14. All’aeroporto Loiu si sono registrati incidenti e momenti di tensione tra le persone presenti ad accoglierli e la polizia basca delle Ertzaintza, intervenuta anche con i manganelli.

Quanto accaduto ha provocato in Spagna delle polemiche furiose. Gli incidenti sono avvenuti durante l’arrivo di sei membri reduci dalla detenzione israeliana. Secondo la ricostruzione ufficiale, alcuni sostenitori avrebbero tentato di superare il cordone di sicurezza, provocando tensioni, poi degenerate nelle cariche dell’Ertzainza: il bilancio è stato di 4 arrestati, poli rilasciati, e diversi contusi. La Global Sumud Flotilla ha denunciato una “brutalità sproporzionata” contro gli attivisti, rientrati “in condizioni di salute molto vulnerabili”. Quello che doveva essere “un momento di sollievo dopo la prigionia”, spiegano gli attivisti, è stato trasformato in una scena di “cariche e manganellate” nel terminal.

Parlando ai media durante una mobilitazione che è stata indetta a Bilbao dopo le manganellate della Polizia, la piattaforma ha puntato il dito contro “i rapporti tra polizia basca e società israeliane della sicurezza privata”. L’assessore alla Sicurezza, Ningen Zupirian, in un inedito mea culpa ha ammesso che “quanto accaduto non sarebbe dovuto succedere”, assumendo “in prima persona” la responsabilità politica dell’operazione, con l’annuncio di un’indagine interna.

L’ironia di Israele: “Spagna spieghi il trattamento riservato agli anarchici della Flotilla”

Quanto accaduto non è passato inosservato in Israele, dove il ministero degli Esteri ha chiesto in un post su X spiegazioni al governo spagnolo “riguardo al trattamento degli anarchici della Flottiglia”. “Gli anarchici della flottiglia stanno facendo impazzire la polizia spagnola” ha concluso il post a cui è stato allegato il video degli scontri.