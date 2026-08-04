A 14 anni ha salvato la mamma dalle aggressioni del padre e marito di lei. L’episodio è accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli), dove un 35enne è stato arrestato. Era quasi ora di cena quando i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un’abitazione. Poco prima l’uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in aggressione con la donna che è stata percossa violentemente. Provvidenziale l’intervento del figlio dei due. I carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre la donna veniva trasferita in ospedale, per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Arrestato, è stato trasferito in carcere.