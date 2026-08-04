“C’è il tema di una vera integrazione cioè di condividere i nostri valori allora è evidente che se una ragazza entra in classe con il niqab in qualche caso addirittura con il burqa, evidentemente non vive in un contesto che riconosce la parità tra uomo e donna perché mascherare una donna, mascherare una ragazza vuol dire non riconoscere la sua identità, la sua persona e si danneggia anche la socialità. Penso dunque che sia arrivato il momento di vietare l’utilizzo almeno a partire dalle scuole di questi indumenti che annullano la personalità e la libertà della donna”. Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Tg2 Post sull’emendamento inserito nel ddl sicurezza.