Fratelli d’Italia stabile, Pd in calo, Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale in crescita. È quanto emerge dall’ultimo orientamento di voto rilevato da Swg per il Tg La7. Il sondaggio, infatti, fotografa una situazione attuale in cui la formazione della premier Giorgia Meloni rimane stabile al 27%, confermandosi come primo partito. FdI stacca quindi il Pd, che perde lo 0,3% fermandosi al 20,6%. A seguire, il M5S di Giuseppe Conte guadagna lo 0,1% attestandosi al 13%.

Sale Futuro Nazionale

Ai piedi del podio, Forza Italia perde lo 0,2%, fermandosi dunque al 7,4%, mentre Futuro Nazionale cresce ancora. Il partito di Roberto Vannacci, infatti, guadagna un altro 0,3% e sale al 7,2%, staccando Verdi e Sinistra, fermi al 6,5%. Giù la Lega di Matteo Salvini, che cede lo 0,2% e si attesta al 5,5%. Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,3%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si porta al 2,4%). Nessuna flessione, infine, per +Europa, stabile all’1,2%, e per Noi Moderati e Ora!, tutti stabili all’1%.