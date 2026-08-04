La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata nel blocco dello scalo marittimo. Il corteo, partito con centinaia di persone a Piazza della Repubblica a Pozzuoli e cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l’area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e a occupare la banchina principale. Le forze dell’ordine presidiano l’area e al momento non si registrano scontri.

La protesta

Tra le rivendicazioni principali dei cittadini, che chiedono interventi urgenti alle istituzioni, sfilando al grido di “Pozzuoli” e “vergogna” e mostrando cartelli con le scritte “fate presto” e “non siamo abusivi”, ci sono la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell’erogazione dei servizi idrici. La manifestazione punta infatti a richiedere risposte immediate e un piano di sostegno strutturale alle istituzioni locali e nazionali a seguito del forte terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito l’area flegrea il 31 luglio scorso. “Solo chiacchiere e non rispettano le nostre esigenze. Fin quando non otterremo quello che ci spetta, quello di cui abbiamo bisogno, noi continueremo a mobilitarci”, ha dichiarato uno dei manifestanti. Di seguito le immagini della protesta in un video pubblicato da Il Mattino.