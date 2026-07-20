A soli 14 anni ha sfidato le fiamme per salvare cinque vitellini, cresciuti nell’azienda dello zio. Un’impresa eroica quella di Giuseppe Di Leonardo, 14 anni, di Santa Ninfa (Trapani), studente dell’istituto tecnico agrario ‘A. Damiani’ di Marsala. Un incendio scoppiato ieri nelle campagne di contrada Piana e Issiotti stava raggiungendo la struttura zootecnica dove si trovavano gli animali. Cinque mucche e due cavalli erano al pascolo libero, cinque vitellini, invece, erano nel box chiuso e rischiavano di morire soffocati dal fumo o bruciati vivi. Così Giuseppe è corso attraversando il fumo che già copriva l’area per andare ad aprire il box con i bovini spaventati e senza via di fuga, che sono stati messi in salvo. Alla fine i vigili del fuoco (due rimasti lievemente intossicati dal fumo) sono riusciti a spegnere l’incendio. Il giovane ha sorriso di felicità nel vedere salvi i suoi vitellini.

“Ieri abbiamo vissuto un momento davvero difficile – racconta Roberto Di Leonardo, padre del ragazzino – il fuoco era alle porte della nostra azienda e dovevamo mettere in salvo il bestiame”. Con i cinque vitellini Giuseppe ha instaurato nel tempo un rapporto ‘particolare’: “Per chi vive con gli animali ogni giorno, non sono capi di bestiame ma sono parte della famiglia. Gli animali ti danno fiducia incondizionata. E quando c’è fiducia, nasce responsabilità. È questo il vero legame che nasce tra l’uomo e l’animale” dice. “Li ha visti nascere e li ha aiutati a crescere, quasi come animali domestici – racconta il padre – ecco perché la sua preoccupazione nel pensare che le fiamme avrebbero messo a rischio la loro vita lo ha spinto a questo gesto”.