Un pony trasportato nel bagagliaio di una piccola utilitaria durante la traversata in traghetto tra Pozzuoli e Ischia. È l’episodio denunciato dopo che una turista svizzera, lo scorso 5 luglio, ha immortalato l’animale all’interno del vano posteriore di una Citroën C1 parcheggiata nel garage della nave. La donna ha raccontato di aver immediatamente segnalato la situazione al personale di bordo, riferendo però di aver avuto l’impressione che la presenza dell’animale fosse già nota.

Le fotografie sono state successivamente diffuse dall’attivista animalista Enrico Rizzi e dal deputato Francesco Emilio Borrelli, facendo rapidamente il giro dei social e suscitando numerose polemiche.

Esposto ai carabinieri e richiesta di verifiche

Il caso è stato segnalato ai carabinieri di Pozzuoli, anche perché nelle immagini sarebbe visibile la targa dell’automobile, elemento che potrebbe consentire di risalire al proprietario del veicolo e dell’animale.

Enrico Rizzi ha annunciato la presentazione di una denuncia per presunto maltrattamento di animali, chiedendo che vengano accertate non solo le responsabilità del proprietario del pony, ma anche quelle di chi avrebbe autorizzato l’imbarco del veicolo senza intervenire. L’obiettivo è chiarire se siano state rispettate le norme previste per il trasporto degli animali.

Le polemiche e la richiesta di tutelare l’animale

Duro anche l’intervento del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l’accaduto “un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente, perpetrato nell’indifferenza generale”. Secondo il parlamentare, il personale della compagnia di navigazione avrebbe dovuto fermare il trasporto e avvisare immediatamente le forze dell’ordine.

Borrelli ha inoltre annunciato il proprio sostegno alla denuncia presentata dall’attivista, chiedendo che vengano accertate tutte le eventuali responsabilità e che il proprietario venga identificato. Il deputato ha infine chiesto che venga valutata anche la possibilità di sottrarre il pony al suo attuale detentore, qualora emergessero elementi utili a dimostrare condizioni incompatibili con il benessere dell’animale.