Una lunga battaglia familiare per un’eredità milionaria si è conclusa con la vittoria del figlio dell’imprenditore. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado: il patrimonio da circa 20 milioni di euro spetta interamente al ragazzo, oggi poco più che diciassettenne, mentre è stato annullato il testamento lasciato dal padre.

La vicenda è nata dopo la morte improvvisa dell’imprenditore del Varesotto, quando il figlio, ancora bambino, e la madre si sono ritrovati contrapposti davanti ai giudici per stabilire la validità delle disposizioni testamentarie. Al centro del procedimento c’era un documento considerato dai tribunali non valido, che aveva modificato la destinazione dell’importante patrimonio familiare.

Il testamento dell’imprenditore viene annullato

Secondo quanto ricostruito nel procedimento giudiziario, il testamento definito “sui generis” è stato contestato e successivamente dichiarato non valido dai giudici. La decisione ha confermato i diritti successori del figlio, che erediterà quindi l’intero patrimonio accumulato dal padre.

La vicenda ha richiesto diversi anni di confronto nelle aule di tribunale, con la madre e il figlio che hanno sostenuto posizioni contrapposte su una somma economica di enorme valore. La sentenza ha ora stabilito l’esito definitivo della disputa, almeno sul piano giudiziario, assegnando al giovane l’eredità contesa.

Una sentenza che chiude una lunga disputa familiare

La decisione rappresenta il capitolo finale di una complessa controversia legata non solo agli aspetti economici, ma anche ai rapporti familiari dopo la scomparsa dell’imprenditore. Il ragazzo, che al momento della morte del padre frequentava la prima elementare, oggi si trova al centro di un’eredità milionaria che sarà amministrata secondo le modalità previste dalla legge per la sua età.

Il caso ha attirato grande attenzione proprio per l’entità del patrimonio coinvolto e per il contrasto tra gli eredi più vicini all’imprenditore. Con la conferma della sentenza, il figlio diventa l’unico destinatario dei circa 20 milioni di euro lasciati dal padre, mentre il testamento contestato perde definitivamente efficacia.