A 31 anni, Brittany Burnette ha visto la sua vita trasformarsi completamente. Dopo aver ricevuto il vaccino per il Covid, ha cominciato a soffrire di forti dolori alle ossa, un sintomo che è progressivamente peggiorato. In soli sei mesi, ha subito il peggioramento della sua salute, a causa di una combinazione tra la reazione al vaccino e una malattia autoimmune. Le sue ossa hanno iniziato a “morire” e, a causa di gravi danni alle articolazioni, è stata costretta a subire numerosi interventi chirurgici.

La diagnosi e gli interventi chirurgici

Nel luglio 2021, Brittany ha iniziato a provare dolore alle anche, inizialmente diagnosticato come artrite. Tuttavia, dopo una risonanza magnetica, è emersa una diagnosi molto più grave: le sue ossa stavano marcendo. Nel dicembre 2021, ha subito un intervento per la sostituzione dell’anca, e nel 2022 è stata necessaria un’altra operazione. Nel corso dei successivi anni, sono seguiti altri interventi alle ginocchia, spalle e piedi. La sua condizione ha peggiorato la sua qualità della vita al punto da non poter più lavorare come infermiera e da non essere in grado di svolgere attività quotidiane come accompagnare i suoi figli a scuola.

I was a director of a nursing facility thriving. I am a mother of two beautiful boys who I spent all my time with. Long story, short. I got the vax and my bones started dying within 6 weeks. I have had 7 total joints replaced. I now have a blood clotting disorder and I just got out of the hospital with a pulmonary embolism. I also have an autoimmune disorder we sre currently treating with injections to minimize symptoms. Finally, I have hypertrophic cardiomyopathy which I was born with and stable BUT since the vax I have had countless hospital stays and an ICD (defibrillator) placed. And there's so much more. I am only 33, I can no longer work as a nurse but most of all be the mother I want to be. I struggle on a daily basis to get out of bed because of the pain and fatigue. I just want the chance to share my story and save someone's life because early intervention is KEY.

Le cause delle complicazioni

Il genetista di Brittany ha attribuito le sue complicazioni a una risposta immunitaria scatenata dal vaccino, che ha provocato la formazione di coaguli di sangue che hanno bloccato il flusso sanguigno alle ossa e alle articolazioni, causando il loro collasso. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche pubblicate che confermino una connessione diretta tra i vaccini per il Covid e la necrosi avascolare (AVN), la condizione che affligge Brittany. Altri medici hanno sospettato che potesse soffrire di malattie autoimmuni, ma i test sono risultati negativi o inconcludenti.

L’impatto sulla vita quotidiana

A causa delle sue gravi condizioni di salute, è stata costretta a chiedere l’invalidità e a lasciare il lavoro. La sua vita familiare è stata profondamente influenzata: “Non posso più essere la madre che volevo essere”, ha dichiarato. Ogni giorno combatte con il dolore e la fatica, un “lutto” per la vita che avrebbe voluto avere e che ora sembra irraggiungibile. Nonostante tutto, Brittany non è contro i vaccini; anzi, li sostiene ancora, dichiarando che lei e i suoi figli continuano a ricevere le vaccinazioni di routine.