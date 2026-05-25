“O raggiungeremo un buon accordo, oppure dovremo trovare un’altra soluzione. Preferiremmo raggiungere un buon accordo”. A dirlo è il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, riferendosi alla possibilità di un accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, accordo che potrebbe essere firmato già nella giornata di oggi. “Il presidente non concluderà un cattivo accordo, quindi vediamo cosa succede”, ha detto ancora Rubio che ha poi aggiunto: “Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative”.

Il Segretario di Stato americano, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, nelle stesse dichiarazioni rilasciate a Nuova Delhi dove si trova in visita ha affermato che Israele avrà “sempre” il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran: “Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ha questo diritto. Quindi, se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire”.