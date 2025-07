A Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, si trovava in spiaggia con la compagna, il figlio di lei e un cuginetto, entrambi di 9 anni. Sembrava una giornata come tante altre, in un tratto di spiaggia libera fra i lidi Asteria e Merope. Entrati in acqua, però, i bambini si sono allontanati ritrovandosi presto in seria difficoltà a causa del mare mosso. Dopo aver oltrepassato il limite delle acque sicure, hanno iniziato a urlare per via della corrente, che li stava spingendo verso gli scogli. A quel punto, Cantoli ha intuito che qualcosa non andava. Ha così deciso di tuffarsi in mare per salvarli ma durante il tragitto l’uomo si è sentito male e ha perso conoscenza.

Un probabile malore

Un bagnino ha assistito alla scena e si è tuffato per aiutare Cantoli. Quando lo ha raggiunto, però, non c’era più nulla da fare. I due bambini, invece, sono stati riportati a riva sani e salvi, anche grazie all’intervento di altri due soccorritori provenienti dagli stabilimenti vicini. Secondo la ricostruzione del “Mattino”, Cantoli si è tuffato per salvare i bambini ma probabilmente, mentre li riportava a riva, avrebbe avuto un malore che gli è stato fatale.

Secondo i soccorritori, inoltre, potrebbe essere stata determinante la mancanza di un defibrillatore. I bagnini, infatti, lo hanno cercato a lungo ma senza trovarlo. Il dispositivo è stato poi utilizzato dal personale sanitario del 118, quando ormai era troppo tardi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri, che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare anche eventuali responsabilità legate alla sicurezza del tratto di spiaggia.