“Il fatto che Francis Kaufmann, indagato per il terribile omicidio di una donna e di una bambina di 11 mesi, tramite una società su cui sono in corso accertamenti, abbia beneficiato indirettamente di 863mila euro di tax credit (per il titolo “Stelle della notte” nel 2020), raddoppia lo sgomento e la rabbia di fronte a un sistema di finanziamenti al cinema che ha consentito in passato leggerezze e sprechi”.

L’ira del ministro della Cultura

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commenta così l’incredibile notizia saltata fuori a margine dell’inchiesta sul terribile ritrovamento dei cadaveri di madre e figlia nel parco di Villa Pamphili a Roma.

Si scopre così che il primo nome associato al presunto assassino, Rexal Ford, era anche il nome d’arte che si era assegnato in qualità di regista di film.

“Non permetteremo più che questo accada”, ha proseguito il ministro. “Si tratta di ‘distrazioni’ imperdonabili, un’eredità che i governi precedenti ci hanno lasciato rispetto al tax credit”. In questo caso, il beneficio fiscale da oltre 863mila euro che sarebbe stato erogato nel 2020 alla produzione del film ‘Stelle della Notte’, in cui Ford compare come regista.