Un gruppo di disoccupati ha sfilato nel centro di Napoli in un corteo non autorizzato. Davanti all’ingresso del porto ci sono stati scontri con la Polizia. A scatenare la protesta sarebbe stata la difficoltà di accedere alla piattaforma del click day che determina la graduatoria per l’erogazione di contributi e incentivi.

In piazza sono scesi gli attivisti del Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e del cantiere 167 Scampia che sui social hanno spriegato le ragioni della protesta: “Oggi abbiamo dato appuntamento a Piazza Plebiscito fuori della Prefettura di Napoli, per far espletare a tutti i disoccupati e le disoccupate, nella massima trasparenza, la procedura del click per accedere al progetto conquistato con 10 anni di dura lotta. Abbiamo dato appuntamento davanti alla prefettura anche perchè non ci fidavamo, visti i movimenti preoccupanti già registrati nel corso della notte sulla piattaforma”.

Nel comunicato si legge ancora: “Alle ore 09.02, con l’apertura del link alle ore 09.00, la piattaforma risulta bloccata e nessuno dei disoccupati è entrato. Ed anche dopo è stato per tutti non consentito l’accesso. Si tratta di un precedente di una gravità assoluta. Dopo anni di battaglie, lotte, manifestazioni e sacrifici per riempire i vuoti lasciati dalle istituzioni e per restituire dignità attraverso il lavoro a migliaia di famiglie in tantissimi oggi si ritrovano fuori dai giochi, senza una risposta se non quella di un gelido link che ci comunica che siamo punto e a capo”.

I disoccupati organizzati di Napoli concludono: “Non possiamo che continuare la nostra lotta con ancora più determinazione e coraggio”.