A Napoli, un anziano di 78 anni si è fermato al semaforo e nell’attesa del verde è stato raggiunto da un ragazzo ghanese di 23 anni, che gli ha proposto il lavaggio del parabrezza. L’uomo, abbassando il finestrino, ha rifiutato con un secco “no”, facendo evidentemente adirare il giovane. Il ragazzo, approfittando nel finestrino abbassato, ha colpito l’anziano alla testa con la spazzola che utilizzava per pulire. Il violento colpo ricevuto è costato all’uomo dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa.

Semaforo rosso innescato e arresto

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i cosiddetti lavavetri della zona, presenti in massa in via Vespucci, per bloccare il transito delle vetture, e quindi operare con le loro spazzole, non attendono il rosso del semaforo ma lo innescano appositamente premendo la prenotazione per l’attraversamento pedonale. Alcuni passanti, assistendo alla scena che ha coinvolto l’anziano e il giovane ghanese, hanno prontamente segnalato l’accaduto ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto dopo in pochi minuti.

Il 23enne è stato arrestato, dopo aver opposto una certa resistenza all’arresto. Il giovane dovrà ora rispondere di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, non è la prima volta che accade qualcosa di simile in zona.