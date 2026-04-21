Trasportava 176 chili di hashish in auto: un italiano di 51 anni, in stato di ebrezza, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Il fermo è avvenuto nei giorni scorsi sull’A14, nel tratto tra Rimini e Bologna, durante i controlli della Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, con il supporto della Sottosezione di Bologna Sud.

Fermato nel tratto tra Rimini e Bologna

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad effettuare manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato cinque borsoni coperti da un telo nero. All’interno c’erano sacchi trasparenti contenenti oltre 176 chili di hashish. La perquisizione è proseguita nell’abitazione del 51enne, dove sono stati rinvenuti altri 18 chili di marijuana in garage.

Oltre all’arresto per il possesso dell’ingente quantitativo di droga, gli operatori hanno contestato al conducente diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui: la pericolosa percorrenza dello svincolo effettuata in modo da interferire con la traiettoria dei veicoli in transito; il cambio di corsia senza la prescritta segnalazione preventiva; e la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.