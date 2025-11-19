Un giovane di 31 anni, residente a Ozzano, è stato denunciato dopo aver abbandonato una grande quantità di rifiuti lungo il torrente Idice, nel territorio di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Tra gli oggetti scaricati figuravano una porta, materassi, bombolette e numerosi sacchi colmi di immondizia.

A tradirlo è stata però la sua leggerezza: all’interno di alcuni sacchi gli agenti della polizia locale hanno trovato bollette del gas intestate proprio a lui, complete di nome e cognome. Questo dettaglio ha permesso agli agenti di risalire rapidamente al responsabile, rendendo l’identificazione immediata e senza alcuna difficoltà.

Le sanzioni e la gestione dei rifiuti

Per il trentunenne ora è in arrivo una multa che può variare da mille a diecimila euro, con l’eventualità di un raddoppio della sanzione se dovessero emergere rifiuti pericolosi tra quelli scaricati. Tutto il materiale abbandonato è stato sequestrato e successivamente smaltito nel pieno rispetto delle normative vigenti, garantendo così la corretta gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.