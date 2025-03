Un gatto è stato abbandonato lungo la strada statale Sr 11, tra Caldiero e Colognola ai Colli, in provincia di Verona. A raccontare l’accaduto sono state le volontarie della Lndc (Lega nazionale difesa del cane), sezione Legnago e Bassa Veronese, che nei giorni scorsi hanno svelato quanto accaduto al micio, successivamente battezzato con il nome di Gildo.

“Una signora residente in un condominio nella zona del ritrovamento ci ha raccontato di aver visto dalla finestra di casa un’auto scura scaricare qualcosa che inizialmente pensava potesse essere immondizia, per poi accorgersi che in realtà era un gatto”. L’animale, continuano dall’associazione, “se ne stava rannicchiato in mezzo alla Sr 11 tra Caldiero e Colognola ai Colli, con le auto che lo schivavano a fatica”. Il micio è stato soccorso e messo in sicurezza da una volontaria.