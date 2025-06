Avere il frigo se non pieno, almeno fornito dei cibi base per sopravvivere, non è qualcosa di scontato per tutti, soprattutto quando si è anziani e si fatica a uscire di casa con le temperature bollenti. Lo sanno bene i due coniugi novantenni torinesi, che hanno chiamato i carabinieri rivolgendo loro un grido di allarme: “Abbiamo il frigo vuoto”.

Per via delle loro condizioni di salute, i due anziani non riuscivano a uscire per andare al supermercato e quindi hanno ben pensato di fare il 112 e appellarsi alle forze dell’ordine. Dopo la chiamata, una pattuglia di carabinieri motociclisti si è immediatamente recata presso la casa dei due 90enni, consegnando loro una piccola spesa e una cassa d’acqua. “I militari – si legge su la Repubblica – dopo essersi accertati delle condizioni di salute della coppia, hanno ricevuto dai due anziani parole di profonda gratitudine”.