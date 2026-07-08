Ha accoltellato il marito durante una lite in casa. Vittima un 40enne, di origini nigeriane, aggredito dalla donna ieri sera a Martignana di Po, in provincia di Cremona. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. L’aggressione, con un coltello da cucina, è avvenuta al culmine di una discussione nella loro abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno ascoltando la donna.

Le indagini sono in corso. La moglie, anche lei nigeriana, a sua volta ha riportato ferite non gravi ed è finita, in codice giallo, all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore. In casa era presente anche una bambina, affidata temporaneamente ai vicini in attesa delle decisioni degli organi competenti.