“Apprendiamo con indignazione che, la sera del 6 luglio, ai giardini pubblici della Spezia, alcune persone sono state sanzionate con una multa di 200 euro per aver giocato a carte. Se l’obiettivo dichiarato è il contrasto al degrado urbano, riteniamo che ci si stia accanendo contro chi non rappresenta alcun pericolo per la collettività, mentre restano irrisolti i problemi reali che affliggono la nostra città”.

Rifondazione Comunista accusa l’amministrazione comunale di razzismo

Così in una nota Luca Marchi e Massimo Lombardi, rispettivamente segretario provinciale di Rifondazione Comunista e consigliere comunale di Rifondazione Comunista/Spezia Bene Comune che proseguono accusando l’amministrazione di razzismo: “Nella nostra città migliaia di lavoratrici e lavoratori immigrati, in particolare provenienti dal Bangladesh, garantiscono ogni giorno il funzionamento del comparto della cantieristica navale e di altri settori essenziali dell’economia locale”.

Prosegue la nota: “Sono persone che svolgono lavori durissimi, spesso con orari massacranti e in condizioni di precarietà, e che troppo frequentemente subiscono discriminazioni nell’accesso ai servizi, ai trasporti e agli spazi della città. Colpire con sanzioni così pesanti chi, dopo una giornata di lavoro, si ritrova in un giardino pubblico per trascorrere qualche ora in compagnia significa scegliere ancora una volta la strada della repressione invece di quella dell’inclusione e della convivenza”.

Marchi e Lombardi ricordano che “il degrado da combattere è un altro: è quello prodotto da disuguaglianze sociali, sfruttamento del lavoro, precarietà, razzismo e politiche securitarie che individuano nei più deboli un facile bersaglio, anziché affrontare le vere responsabilità del disagio urbano. Non abbiamo timore di affermare che questo tipo di atteggiamento è di chiaro stampo razzista. Non riusciamo a immaginare i numerosi agenti della Polizia Locale intenti a multare gruppi di spezzini impegnati in una partita a carte su un’aiuola. Chiederemo, attraverso un’apposita interrogazione, se tali disposizioni siano frutto di un’indicazione della giunta oppure siano state assunte autonomamente dal Comando della Polizia Locale”.

I giardini sono quelli che si affacciano su viale Mazzini. Esiste, scrive Today, un divieto scritto dal comune della città ligure. Quindi gli agenti hanno solo che applicato il regolamento comunale in maniera inflessibile.