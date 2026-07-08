A Comiso, in provincia di Ragusa, un uomo di 50 anni si è gettato dal terzo piano della sua abitazione in Corso Ho Chi Min. Pochi istanti prima, l’uomo aveva aggredito violentemente la madre anziana. Il 50enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo. La donna, invece, resta ricoverata in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, probabilmente affetto da gravi problemi psichiatrici, avrebbe aggredito l’anziana madre, poi, credendola morta, si sarebbe lanciato nel vuoto dal terzo piano.

Situazione familiare complessa

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale di Vittoria. Lui è morto per le gravi lesioni riportate nella caduta, lei, invece, rimane ancora in prognosi riservata. La polizia, che indaga sulla vicenda, ha già raccolto alcune testimonianze dalle quali è emerso che la famiglia viveva da tempo una situazione molto complessa segnata dalle gravi condizioni di salute dell’uomo e da diversi episodi di aggressività, alcuni dei quali avrebbero richiesto anche l’intervento delle autorità.