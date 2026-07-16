Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno all’addome dalla moglie. L’aggressione è avvenuta nella notte, mentre i due si trovavano nella loro abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. A quanto si apprende, il 43enne sarebbe stato ferito con un’arma da taglio dalla donna, ora ricoverata in ospedale in psichiatria, in attesa di quelli che saranno i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In casa in quel momento c’erano anche i due figli minori della donna.