La notte di Halloween a Moncalieri, alle porte di Torino, un ragazzo di 15 anni affetto da un disturbo dell’attenzione e da un deficit dell’apprendimento era stato attirato con una scusa da un gruppo di coetanei e poi brutalmente aggredito lungo le rive della Dora Riparia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i giovani lo avevano immobilizzato, poi rasato a forza, seviziato e torturato. Lo avevano infine spinto nel fiume, lasciandolo da solo nel buio. Nonostante le ferite e lo shock, il 15enne era riuscito a raggiungere la riva e a salvarsi.

“Il fatto non sussiste”

A distanza di diversi mesi, il Tribunale dei minori di Torino ha assolto i coetanei del ragazzo con formula piena perché il fatto non sussiste. La scorsa settimana, al termine del processo con rito abbreviato, la pm Vitina Pinto aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per entrambi. Erano imputati per violenza privata, sequestro di persona e violenza sessuale, tutti reati commessi ai danni di persona “incapace per infermità”. Nessuno degli imputati ha mai negato i comportamenti che venivano loro contestati. Uno di loro, inoltre, ha anche fatto parziali ammissioni.

Saranno dunque le motivazioni, che verranno pubblicate nei prossimi mesi, a chiarire cosa abbia spinto i giudici ad accogliere la tesi degli avvocati difensori degli imputati, incentrata sull’immaturità e sull’incapacità di frenare le proprie pulsioni degli imputati. “La sentenza condanna la società”, ha commentato il legale della famiglia del ragazzo. “Siamo senza parole – commentano, tramite il loro avvocato i genitori della parte offesa – Nostro figlio è segnato a vita e loro sono liberi: è uno schifo che sia finita così”.