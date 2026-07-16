La Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa al Senato. I deputati di maggiorana si sono alzati in piedi applaudendo e alcuni di loro si sono stretti la mano in segno di soddisfazione. Quelli delle opposizioni hanno invece esposto dei cartelli di protesta con su scritto: “Meloni ha fallito”, “legge elettorale = legge truffa”, “la maggioranza non esiste più: a casa”. I commessi sono intervenuti per ritirarli.

Schlein a Meloni, è lei che ha tradito gli italiani

“Volete cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? Questa è l’unica ossessione, non gli oltre mille morti sul lavoro dell’anno scorso, non la povertà, non le ondate di calore, non le famiglie che non possono permettersi il condizionatore, non i femminicidi. Sono quattro anni che vi facciamo proposte concrete per dire che non basta la repressione, serve la prevenzione. Queste sono le priorità, non cambiare la legge elettorale”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. “Meloni, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani”, ha concluso. “Questa legge è irricevibile ed inemendabile e ha grandi problemi di costituzionalità. Il vero obiettivo di Meloni è il Quirinale, avete un ossessione per il potere”, ha aggiunto Schlein. Che ha puntato il dito: “Vi siete ridisegnati i collegi dell’estero per favorire i vostri, vergogna”. “L’emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere”, ha aggiunto in riferimento alla proposta FdI-Nm-Udc sulle preferenze. Emendamento su cui “si è aperta una crisi”.

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