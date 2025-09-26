Lo scorso 2 marzo, il 46enne Cristian Mihai Amariei era stato arrestato a Tortona in provincia di Alessandria con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti. L’uomo, quel giorno ha accoltellato la moglie 51enne alla schiena colpendo all’addome anche il figlio di 23 anni intervenuto per difendere la madre.

L’uomo, però, ora non è più accusato di tentato omicidio: la sua accusa è stata derubricata in lesioni personali volontarie e maltrattamenti. A riportarlo è La Stampa: la svolta è arrivata dopo la perizia medico-legale che ha stabilito che “pur essendo stati colpiti punti vitali, la forza impressa dall’uomo era ‘blanda e lieve’ e quindi troppo esigua per produrre conseguenze letali”.

A fine maggio Amariei è stato scarcerato e, stando sempre a quanto scrive La Stampa, è stato “sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”. L’uomo verrà “inserito in un percorso terapeutico previsto per i reati di violenza domestica”. Il 27 ottobre comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare.

Federico Pellegrini è il legale della moglie 51enne di Cristian Mihai Amariei. Questo il suo commento sul risultato della perizia medico legale svolta sulla sua assistita: “Parliamo di una persona che si è gettata sui propri familiari impugnando un coltello e sferrando colpi che solo per fortuna hanno avuto esiti lievi. La parola ‘fortunatamente’ è quella che mi lascia stupito nella riformulazione del capo di imputazione”.

Il legale prosegue: “Dal punto di vista umano, quello che ho percepito dalla signora e dai figli è la volontà di voltare pagina. Per questo li ho invitati a non presenziare alle udienze: vogliono ricominciare la loro vita senza essere più trascinati dentro questa vicenda”.