Accoltellata in un centro commerciale a Giussano, grave 24enne. Fermato l’ex fidanzato, era ai domiciliari per averle già lanciato dell’acido

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla schiena dall’ex fidanzato fuori da un supermercato in via Prealpi a Giussano (Monza). I due si erano dati appuntamento oggi dopo pranzo. L’uomo, un 26enne di origine marocchina, Said Cherrah, è stato fermato dopo essere inizialmente fuggito.

Il 26enne, raccontano le agenzie, era ai domiciliari proprio per una precedente aggressione del 2023 (con l’acido) ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto, in virtù di quello stesso provvedimento giudiziario, recarsi in Brianza o avvicinare la ragazza. Lei, d’altronde, lo aveva già denunciato per stalking l’agosto precedente, dopo che lui le aveva distrutto l’auto. La 24enne, per fortuna, al momento non è in pericolo di vita e ha già reso alcune dichiarazioni utili alle indagini.