Un uomo di 44 anni è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dalla propria auto, questa mattina, poco prima delle 9, davanti a una scuola in via Bellombra, nella zona collinare della città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l’uomo aveva appena accompagnato la figlia a scuola ed era sceso dalla vettura parcheggiata lungo la strada in pendenza. In quel momento l’auto avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. Il 44enne, accortosi dello spostamento, avrebbe tentato di bloccarla, ma è stato investito e sbalzato a terra, riportando traumi molto seri.

La bambina, che si era già allontanata per entrare nell’istituto scolastico, è rimasta illesa. Gli agenti stanno ora effettuando accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se all’origine del movimento del mezzo possa esserci un guasto al freno di stazionamento o un mancato inserimento dello stesso. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo e ha disposto il trasporto d’urgenza al Maggiore, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.