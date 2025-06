Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha accolto all’aeroporto di Linate il piccolo Adam e sua madre Alaa Alnajjar, sopravvissuti a un raid israeliano in cui hanno perso l’intera famiglia. Adam, unico superstite tra dieci fratelli, è stato accolto con un pallone da calcio, dono simbolico consegnato da Tajani dopo che la zia aveva raccontato la passione del bambino per questo sport. Adam è uno dei sei minori giunti a Milano con uno dei tre voli umanitari partiti da Gaza, nell’ambito dell’operazione di evacuazione sanitaria promossa dal Governo italiano.

In totale, 70 persone – 17 bambini palestinesi feriti o malati e 53 familiari accompagnatori – sono arrivate in Italia per ricevere cure mediche. Adam sarà ricoverato all’ospedale Niguarda per curare alcune fratture. Altri due bambini saranno curati al Policlinico di Milano e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Siamo felici di avervi qui”, ha detto Tajani alla pediatra Alaa Alnajjar. “Grazie mille, è un piacere enorme essere in Italia”, ha risposto commossa la madre di Adam. Finora l’Italia ha accolto 133 bambini da Gaza per cure mediche.