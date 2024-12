Un aereo è atterrato senza carrello, è finito contro un muro e è esploso in una palla di fuoco. Dei 181 che erano a bordo, 175 passeggeri e 6 dell’equipaggio, 179 sono morti. Si sono salvati solo due membri dell’equipaggio che erano in fondo alla coda.

L’incidente si è verificato in Corea del Sud la mattina dindomenica 29 dicembre, quando un aereo di linea è atterrato a pancia in giù ed è scivolato via dalla fine della pista, esplodendo in una palla di fuoco mentre si schiantava contro un muro all’aeroporto internazionale di Muan.

Il volo 7C2216, della Jeju Air in arrivo dalla capitale thailandese Bangkok con 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo, stava cercando di atterrare poco dopo le 9 del mattino all’aeroporto nel sud del paese. Il bimotore Boeing 737-800 è stato visto nei video dei media locali scivolare lungo la pista senza carrello di atterraggio visibile prima di schiantarsi contro l’attrezzatura di navigazione e un muro in un’esplosione di fiamme e detriti.

Aereo in fiamme sulla pista

“Solo la parte di coda mantiene un po’ di forma, e il resto (l’aereo) sembra quasi impossibile da riconoscere”, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Muan Lee Jung-hyun in una conferenza stampa.

I due membri dell’equipaggio, un uomo e una donna, sono stati salvati dalla sezione di coda dell’aereo in fiamme.

Gli investigatori stanno esaminando gli attacchi degli uccelli e le condizioni meteorologiche come possibili fattori. L’agenzia di stampa Yonhap ha citato le autorità aeroportuali dicendo che un forte impatto potrebbe aver causato un malfunzionamento del carrello di atterraggio.

L’incidente è stato il peggiore per qualsiasi compagnia aerea sudcoreana da un incidente aereo della Korean del 1997 a Guam che ha ucciso più di 200 persone. Il precedente peggiore sul suolo sudcoreano è stato un incidente di Air China che ha ucciso 12 persone nel 2002.

Gli esperti hanno detto che l’ipotesi sull’attacco degli uccelli e il modo in cui l’aereo ha tentato di atterrare hanno sollevato più domande che risposte.

Le domande sulla tragedia

Perché l’aereo andava così veloce? Perché i lembi non erano aperti? Perché il carrello di atterraggio non era giù?”, ha detto Gregory Alegi, un esperto di aviazione ed ex insegnante all’accademia dell’aeronautica italiana.

Birds hitting the plane alone were unlikely to explain the scale of the disaster, said Italian aviation expert Alegi.

“Of course there might have been a bird strike,” he said. “But the consequences are much too big for that to be the direct cause of the accident.”

I veicoli mortuari si sono allineati all’esterno per portare via i corpi e le autorità hanno detto che era stato istituito un obitorio temporaneo.

Un funzionario del ministero dei trasporti ha detto che la torre di controllo aveva emesso un avviso di attacco degli uccelli e poco dopo i piloti hanno lanciato il mayday e poi hanno tentato di atterrare dalla direzione opposta in cui l’aereo era arrivato.

Un passeggero ha mandato un messaggio a un parente per dire che un uccello era bloccato nell’ala, ha riferito l’agenzia News1. Il messaggio finale della persona era: “Dovrei dire le mie ultime parole?”

Jeon Je-young, il padre di 71 anni di una donna a bordo, ha riprodotto e riprodotto un video dell’incidente.

“Quando ho visto il video dell’incidente, l’aereo sembrava fuori controllo”, ha detto Jeon.

Il modello Boeing coinvolto nell’incidente, un 737-800, è uno degli aerei di linea più volati al mondo con un record di sicurezza generalmente forte. È stato sviluppato ben prima della variante MAX coinvolta in una recente crisi di sicurezza Boeing.

L’aereo è stato prodotto nel 2009, ha detto il ministero dei trasporti.

Non sono state segnalate condizioni anomale quando l’aereo ha lasciato l’aeroporto di Suvarnabhumi di Bangkok, ha detto Kerati Kijmanawat, presidente degli aeroporti della Thailandia.

I passeggeri includevano due cittadini thailandesi e si ritiene che il resto siano sudcoreani.

È stato il primo volo fatale per Jeju Air, una compagnia aerea low-cost fondata nel 2005 che si colloca dietro Korean Air Lines e Asiana Airlines come terzo vettore più grande del paese per numero di passeggeri.

L’incidente è avvenuto solo tre settimane dopo che Jeju Air ha iniziato i voli regolari da Muan a Bangkok e in altre città asiatiche l’8 dicembre.

Muan International è uno degli aeroporti più piccoli della Corea del Sud, ma negli ultimi anni è diventato molto più affollato. Tutti i voli nazionali e internazionali in aeroporto sono stati cancellati dopo l’incidente, ha riferito Yonhap.