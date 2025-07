Nella tarda mattinata di martedì 22 luglio, un aereo ultraleggero è precipitato sulla Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 all’A21, nel territorio di Azzano Mella, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno. A bordo del velivolo si trovavano due persone, un uomo e una donna, che sono morte carbonizzate dopo che il mezzo ha preso fuoco in seguito allo schianto al suolo.

L’origine del volo non è ancora stata chiarita, ma l’impatto è stato violentissimo e ha causato danni ad alcune auto presenti in quel momento sul raccordo. Due automobilisti, un 56enne e un 59enne, sono stati feriti in modo lieve: entrambi hanno attraversato con le loro vetture la zona avvolta dalle fiamme. Il 56enne è stato trasportato in codice verde alla Poliambulanza di Brescia.



Traffico paralizzato e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. La viabilità è stata completamente bloccata, causando forti disagi al traffico lungo il raccordo. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di identificare formalmente le due vittime, i cui nomi non sono ancora stati resi noti.

Le cause della caduta del velivolo restano al momento sconosciute: si ipotizzano guasti tecnici o errori umani, ma saranno le indagini a chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti allo schianto. L’area è stata messa in sicurezza, ma la situazione rimane critica dal punto di vista viabilistico.