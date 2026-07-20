Ha ferito la moglie afferrando un coltello e colpendola con un fendente all’addome. L’aggressione è accaduta all’interno di un’abitazione di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Da tempo il marito – in base alla ricostruzione degli investigatori – trovava spesso motivi per litigare, anche dinanzi ai loro due figli.

L’ultimo litigio però ha avuto un grave epilogo perché l’uomo ha afferrato un coltello e ha ferito all’addome sua moglie. Ad allertare i militari altri familiari. In casa mobili danneggiati, quadri e cornici a terra, vetri in mille pezzi. Il 34enne è finito in manette ed è ora in carcere. Per la 25enne lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.