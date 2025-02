Anche a voler essere molto generosi la definizione di monolocale sembra decisamente esagerata: parliamo di un annuncio immobiliare apparso a Bologna per un loculo di 10 metri quadrati, per la modica cifra di 500 euro d’affitto al mese.

L’annuncio su Immobiliare.it

Non si tratta di un ironico remake di un film con Renato Pozzetto: il “monolocale mansardato” sito in via Portello compare nell’elenco delle offerte di affitto di Immobiliare.it. La cooperativa Piazza Grande, che ha scovato e rilanciato pubblicamente l’annuncio, lo denuncia come “scandaloso”.

Il proprietario, dal canto suo, descrive l’immobile sito al terzo piano senza ascensore, come “soluzione ideale per lavoratori e studenti”. Quindi, uno studente o un lavoratore, obbligatoriamente single si presume, dovrebbe, nell’ordine: vivere mangiare dormire in 8 metri quadri, lavarsi e fare i bisogni in 2 metri quadri con il water attaccato al lavello e la doccia senza piatto e ante a contenere l’acqua.

Un affare, ma solo per personcine a modo (“referenziate”). Si astengano, pretende il proprietario, i “perditempo”.