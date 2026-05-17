La dichiarazione dei redditi 2026 entra nel pieno della fase operativa. Dal 30 aprile i modelli 730 precompilati sono disponibili in consultazione e ora possono essere accettati, modificati o integrati e poi inviati direttamente online. In queste prime due settimane si sono registrati oltre 4 milioni di accessi, segno di un utilizzo già molto intenso della piattaforma. Tra i contribuenti che hanno già scelto il modello, circa l’80% ha optato per il 730 semplificato, apprezzato per l’interfaccia più intuitiva e il linguaggio semplificato.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso anche un nuovo video informativo sul proprio canale YouTube, che illustra le principali novità del 2026 e ricorda la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per operare online. Per supportare i cittadini è stata inoltre attivata un’assistenza telefonica straordinaria: dal 23 maggio al 20 giugno, il call center sarà operativo anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13, oltre ai consueti giorni feriali.

Il servizio offre supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata, con tre numeri dedicati per rete fissa, cellulare e chiamate dall’estero. Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto guidano la classifica degli accessi, confermando un’ampia partecipazione alla campagna dichiarativa 2026.