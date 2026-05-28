“È davvero molto bello, di grande significato, un’immagine diventata ormai una icona della Repubblica complimenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commentando il francobollo commemorativo emesso per celebrare la ricorrenza del 2 giugno che gli è stato presentato oggi al Quirinale.

Il capo dello Stato ha ricevuto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la sottosegretaria con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante e l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Michele Sciscioli. Il francobollo mostra una donna sorridente dopo il voto del 2 giugno 1946, il primo a suffragio universale.