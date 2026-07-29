Un’escursione sul Sentiero della pace si è trasformata in un incubo per un 70enne di Favaro, nel Veneziano, travolto e calpestato da una mucca durante una passeggiata in montagna. A distanza di cinque anni dall’incidente, l’uomo ha ottenuto un risarcimento di oltre 113mila euro per le ferite riportate e per un’invalidità permanente riconosciuta del 22%.

La decisione è arrivata dal Tribunale civile di Venezia, che ha condannato al pagamento della somma la società agricola responsabile della gestione della malga Campo Posellaro, nel Vicentino, luogo in cui si verificò l’incidente nel 2021. A riportare la notizia sono il Corriere del Veneto, il Gazzettino e la Nuova Venezia.

La ricostruzione

Quel giorno il 70enne stava percorrendo il sentiero insieme ad altri tre escursionisti quando il gruppo si è trovato davanti un filo elettrificato installato per contenere il bestiame. Gli escursionisti hanno quindi chiesto informazioni a un addetto della malga, ottenendo il via libera a proseguire perché, in quel momento, gli animali si trovavano a distanza di sicurezza.

La situazione, però, è cambiata pochi minuti dopo. Durante il cammino il gruppo si è ritrovato davanti alla mandria e uno dei bovini ha caricato il 70enne alle spalle, facendolo cadere a terra. L’uomo è stato poi calpestato anche da altri animali, riportando diverse lesioni.

Nel processo civile il giudice ha accolto la versione dell’anziano, assistito dall’avvocato Giorgio Caldera, respingendo la tesi della società agricola secondo cui gli escursionisti avrebbero ignorato il filo elettrificato e i cartelli di segnalazione. Al termine del procedimento è stato quindi riconosciuto un risarcimento complessivo di 113.702,92 euro.