Quattro donne accusano l’attore premio Oscar e frontman dei ‘Thirty Seconds to Mars’, Jared Leto, di condotta sessuale criminale, reati che sarebbero avvenuti quando erano teenager. Lo scrive la Bbc. Una delle presunte vittime afferma di essere stata aggredita sessualmente nel bagno di un motel quando aveva 17 anni. Un’altra sostiene che la star di Hollywood l’abbia minacciata di violenza sessuale quando aveva 19 anni e si era ritrovata inaspettatamente sola con lui in una stanza d’albergo.

Una terza donna racconta di aver avuto un rapporto sessuale con la star in California quando aveva 17 anni, un fatto che verrebbe classificato come stupro di minore. La donna afferma che Leto ‘ha minimizzato’ una conversazione sull’età del consenso fissata a 18 anni in quello stato americano. La quarta donna descrive di essere stata adescata da Leto, affermando che lui ha abusato della sua fama facendole ripetute telefonate a sfondo sessuale quando aveva 16 anni. In almeno un’occasione, dice che lui le ha proposto di avere un rapporto sessuale. Le è stato quindi inviato un accordo di riservatezza (Nda) per impedirle di parlare della sua relazione con Leto, accordo che la Bbc ha potuto visionare. Tuttavia, lei si è rifiutata di firmarlo.

Altre quattro donne affermano di aver ricevuto strane telefonate, spesso a sfondo sessuale, da Leto quando erano più giovani. Un’altra donna racconta che, quando aveva 14 anni, Leto ordinò a una guardia di sicurezza di portarla nel backstage di un festival musicale dopo averle fatto un commento osceno sul seno durante una sessione di autografi. Complessivamente, 10 donne hanno rilasciato dichiarazioni per il documentario della Bbc ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, e nove di loro hanno condiviso pubblicamente le proprie storie per la prima volta.

Tutte le donne affermano di aver incontrato Leto tra il 2002 e il 2016, quando lui aveva tra i 30 e i 40 anni. Ora ne ha 54. “È successo 25 anni fa…e l’ha fatta franca”, afferma una delle sue presunte vittime. Due uomini che hanno lavorato con la band di Leto per molti anni hanno anche raccontato al documentario quanto lo staff si sentisse a disagio per il modo in cui Leto interagiva con le ragazze adolescenti, invitandole a volte nel backstage, nel suo camerino, o a casa sua, dove stava registrando. Nonostante i ripetuti tentativi di contattare Jared Leto, quest’ultimo non ha risposto alle accuse mossegli dalla Bbc.