“Bisogna essere chiari: il decreto carburante è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite del Revolution Camp, il campeggio estivo organizzato da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi e in corso a Paestum (Salerno).

“17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente”

“E’ un biglietto di sola andata – ha spiegato – perché dura soltanto fino al 6 agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po’ di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno dovranno pagare tutto di tasca propria perché evidentemente questo Governo è in grado di trovare 13 miliardi da buttare sul ponte sullo stretto di Messina ma non di dare risposta a un’emergenza vera come quella che ha visto il gasolio”.

“Nonostante questo intervento – ha concluso – il gasolio resta sopra i 2 euro e la benzina pure. Quindi bisogna intervenire con risorse più massicce di quelle che il governo ha previsto finora”.