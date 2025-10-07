In spiaggia lungo il litorale di Fasano, in provincia di Brindisi, un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una donna che stava facendo il bagno. Una volta fuori dall’acqua ha iniziato a palpeggiarla, poi l’ha bloccata e infine spinta a terra, dopo averle strappato il costume. L’uomo ha poi tentato di abusare di lei, ma la donna è riuscita a divincolarsi dalla presa e a scappare a piedi per raggiungere la propria auto, che era poco lontana. Il 44enne, però, l’ha inseguita anche verso la macchina, costringendo così la donna a fermarsi sulla strada. È riuscita a scappare solo grazie a una manovra fulminea in retromarcia, mentre l’aggressore si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La denuncia e l’arresto

Alcuni passanti, dopo aver udito le urla della donna in spiaggia, hanno allertato le forze dell’ordine. La vittima ha poi denunciato formalmente l’accaduto e in seguito alla sua testimonianza i carabinieri sono riusciti a identificare e individuare rapidamente il possibile aggressore, già noto per altri episodi di questo tipo. L’uomo è stato poi riconosciuto dalla donna e quindi arrestato e portato in carcere a Brindisi, dove sarà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nei confronti del 44enne è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata ai danni della donna.