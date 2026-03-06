Tre uomini sono rimasti feriti ieri sera in quello che sembra configurarsi come un agguato a scopo punitivo lungo la statale 101, tra Lecce e Gallipoli. I feriti, tutti residenti a Gallipoli e di età compresa tra i 30 e i 48 anni, hanno precedenti penali. Soccorsi da automobilisti di passaggio, sono stati trasportati in ospedale: il 30enne ha riportato lesioni gravi con 40 giorni di prognosi, mentre gli altri due sono stati medicati e dimessi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i tre stavano fermi a ridosso di una bretella in prossimità di lido Conchiglie quando un’auto si è avvicinata e ne sono scese tre persone armate di mazze da baseball. Gli inquirenti stanno valutando se si tratti di una spedizione punitiva legata a vecchi contrasti personali o criminali. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità.