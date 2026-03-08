Un episodio tanto drammatico quanto insolito è avvenuto a Cascavel, nel sud del Brasile. Protagonista della vicenda è un meccanico di 40 anni, Reinaldo Duarte de Almeida, che stava semplicemente camminando sul marciapiede per recarsi al lavoro quando è stato aggredito da due cani lasciati liberi.

Non è chiaro per quale motivo gli animali non fossero al guinzaglio. Quel che è certo è che l’attacco è stato violento e improvviso. Uno dei cani si è avventato contro di lui puntando al collo. L’uomo è riuscito a respingere il primo assalto, ma subito dopo l’animale lo ha morso alla coscia, proprio all’altezza della tasca dei pantaloni dove teneva il cellulare.

I denti del cane hanno perforato lo smartphone fino a danneggiarne la batteria al litio, provocando un’esplosione. “È stato pericoloso, ma il telefonino mi ha salvato”, ha raccontato il meccanico ai media locali, definendo l’episodio “bizzarro”. Secondo lui, “L’esplosione ha impedito che accadesse qualcosa di peggio”.

Le ferite e la decisione di non denunciare

Dopo l’aggressione, il 40enne è stato trasportato al pronto soccorso. Ha riportato ustioni alla gamba e alle dita di una mano, oltre a diverse ferite da morso che hanno richiesto otto punti di sutura. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

La polizia ha classificato l’accaduto come un caso di aggressione dovuta a negligenza nella custodia degli animali. Nonostante questo, Reinaldo ha scelto di non sporgere denuncia. Il proprietario dei cani, infatti, si sarebbe scusato immediatamente e si sarebbe offerto di pagare le spese mediche e il costo del cellulare distrutto nell’esplosione.