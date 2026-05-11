Nell’ambito dell’iniziativa cittadina “Roma Cura Roma – Tutta mia la città”, l’area pilota di via Cina 4 nel Municipio IX di Roma Capitale è stata al centro di una passeggiata esplorativa partecipata che ha coinvolto cittadini, studenti e stakeholder locali in un’attività di osservazione e mappatura collaborativa dello spazio urbano.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività coordinate da ANCI Lazio nell’area pilota romana, dove operano i progetti europei URWAN e Streets for Citizens, entrambi dedicati alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile e alla costruzione di spazi pubblici più sicuri e partecipati.

Il percorso lungo via Cina, 4 – Viale Camillo Sabatini ha rappresentato un momento di attivazione civica e sperimentazione sul campo, attraverso strumenti di citizen science digitale. I partecipanti hanno utilizzato l’applicazione gratuita Greengage (iOS e Android) per raccogliere osservazioni georeferenziate su criticità, qualità percepita e potenzialità dello spazio urbano, contribuendo alla costruzione di una mappa collaborativa del quartiere.

Particolare rilievo è stato dato all’area antistante l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci, dove il progetto Streets for Citizens prevede un intervento di urbanismo tattico e riqualificazione di circa 500 metri quadrati di spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della mobilità pedonale per bambini e famiglie negli orari scolastici.

Elemento qualificante dell’azione è la collaborazione con il Liceo Artistico Caravaggio di Roma, che attraverso un accordo PCTO con ANCI Lazio è coinvolto nella progettazione artistica dell’intervento. Gli studenti stanno sviluppando le composizioni grafiche che verranno realizzate sulla pavimentazione scolastica, trasformando l’area in uno spazio educativo e identitario per la comunità scolastica.

L’iniziativa si è svolta in stretto raccordo con il Municipio IX di Roma Capitale, con la partecipazione dell’Assessora alla Mobilità Paola Angelucci, a conferma del forte coordinamento istituzionale delle attività sul territorio e della sinergia tra amministrazione locale, scuola e progettualità europee.

La passeggiata ha inoltre visto la partecipazione attiva dell’Associazione di quartiere Decima50 e della community DeciMINI, composta da famiglie del quartiere e caratterizzata da una forte dimensione di prossimità e collaborazione. All’interno della community si articolano diversi sottogruppi tematici legati a progettualità e sensibilità specifiche. Tra questi, il gruppo SCIAMEbus rappresenta un’esperienza avviata a partire dall’anno scolastico in corso con l’obiettivo di mettere in discussione l’utilizzo abituale dell’automobile anche per spostamenti brevi casa-scuola, promuovendo modalità di mobilità attiva e condivisa come il cammino, la bicicletta e il monopattino. L’iniziativa non si pone in chiave oppositiva rispetto all’uso dell’auto, ma intende favorire una riflessione sulle abitudini quotidiane e valorizzare alternative sostenibili nel tragitto verso l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci.

In questo contesto, la proposta relativa all’installazione di rastrelliere per biciclette è stata inizialmente elaborata all’interno del gruppo SCIAMEbus, per poi essere condivisa ed estesa all’intera community DeciMINI e ad altre famiglie del quartiere sensibili al tema, così da rappresentare una richiesta collettiva. Tale processo si inserisce e si integra con le azioni di partecipazione e co-progettazione promosse nell’ambito dell’iniziativa europea Streets for Citizens, rafforzando il dialogo tra comunità locale e progettualità in corso sull’area pilota. Questo approccio ha permesso di restituire alla dirigenza scolastica e agli attori istituzionali un’istanza espressione di una più ampia partecipazione civica e territoriale.

Ad accompagnare le attività è stata inoltre utilizzata la mascotte del progetto Streets for Citizens, una lumaca simbolo della mobilità lenta e consapevole, impiegata anche dall’associazione EcoInspire Lab ETS, in accordo con ANCI Lazio, come strumento di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

L’attività del 9 maggio rappresenta un tassello significativo del percorso di co-progettazione urbana in corso nell’area pilota, volto a rafforzare il dialogo tra cittadini, scuole, amministrazione e progettualità europee attive sul territorio romano.

Per contribuire alla mappatura collaborativa del quartiere è possibile scaricare gratuitamente l’app Greengage su dispositivi iOS e Android.