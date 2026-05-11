Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell’abitazione dell’uomo, insieme a lui, l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i Carabinieri, emerge una “situazione di sofferenza e inquietudine”, ha riferito il tg.

La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell’Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l’auto, a Tarcento (Udine). Le ricerche proseguiranno e saranno allargate a un raggio di una ventina di chilometri ulteriori oltre all’area già scandagliata nel corso dell’ultima settimana. La decisione è stata assunta dal prefetto di Udine Domenico Lione. Le ricerche saranno ancora coordinate dai Vigili del fuoco, mentre i Carabinieri si occuperanno delle indagini, in costante coordinamento con la Procura di Piacenza.

I quattro telefonini “neutralizzati” nello stesso momento

È stata anche confermata la circostanza che i tre scomparsi avessero almeno 4 smartphone: oltre a quelli personali, la mamma aveva nella propria disponibilità anche un dispositivo mobile che utilizza nella sua collaborazione con un caseificio. Tutti e 4 i telefoni sono stati “neutralizzati” nel medesimo momento, un elemento che fa ritenere a chi indaga che possa essersi trattato di un’azione deliberata.