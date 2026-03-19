Momenti di terrore ai Colli Albani, alle porte di Roma, dove una discussione familiare è degenerata in un episodio di estrema violenza. Intorno alle 19:30 di martedì 17 marzo 2026, un uomo di 26 anni, dopo un acceso litigio con la moglie in via di Rocca Priora, ha perso completamente il controllo.

In preda alla furia, il giovane si è scagliato contro la vetrina del ristorante Fukui, mandandola in frantumi e seminando il panico tra i presenti. La situazione, già tesa, è precipitata in pochi istanti trasformandosi in una scena di violenza incontrollata che ha coinvolto anche persone estranee alla lite.

L’aggressione e l’arresto

Nel tentativo di difendere la donna e riportare la calma, un passante di 53 anni è intervenuto, ma è stato brutalmente aggredito. Durante lo scontro, il 26enne gli ha staccato a morsi l’anulare della mano destra, provocandogli ferite gravissime.

L’uomo ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è stato preso in cura dai medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Piazza Dante, che hanno bloccato e arrestato l’aggressore, un cittadino georgiano già noto alle forze dell’ordine. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli e dovrà rispondere delle accuse di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato.