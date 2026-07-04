Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli: un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L’episodio si è verificato intorno all’una, in piazza Sant’Anna a Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L’uomo era noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile della questura, che sta scandagliando anche la vita privata della vittima.

Solo ieri sera, in un’altra zona del centro di Napoli, piazzetta Montesanto, si è svolto un flash mob per chiedere maggiore sicurezza (“Più Stato, meno paura” uno dei cartelli esposti) dopo la rissa con sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, con l’inquietante immagine di un uomo in strada con un kalashnikov tra le mani. Mercoledì è in programma in prefettura una riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che sarà presieduta dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi